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Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 06:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çok büyük bir şey oldu' şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriye kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı. Ajans, Iraklı iki yetkilinin de Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin Suriye'den bilgi aktarıldığını açıkladıklarını duyurdu.

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

İRAN VE IRAK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı. Ajans, Iraklı iki yetkilinin de Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin Suriye'den bilgi aktarıldığını açıkladıklarını duyurdu.

BAĞDADİ'YE YÖNELİK "ÇOK GİZLİ" OPERASYON

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
dunyadaki tum teror orgutlerini finanse eden ulkenin adidir amerika.Adama operasyon yapmaya ne gerek var zaten gel deyince gelor git degince gider.Hatta cok yakin zamanda pentagonun yada cia nin en bas koltuguna oturabilir
Operasyon yaptık diyorsun öldüğünden büyük oranda eminiz diyorsun. Bu ne biçim operasyon, gel bize operasyon gör, koskoca abd başkanı bunu önemli haber diye duyuruyorsa, gerisini siz düşünün
inşallah doğrudur
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