Dedektif olmaya ne dersiniz? Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. İşte testte olan sorulardan birini sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım.

Jack, zemini toprak olan bir hücreye yerleştirilir ve bu hücreden kaçması için yalnızca 2 günü vardır. Hücrede bulunan tek pencere aslında kaçış yoludur. Ancak pencere kimsenin ulaşamayacağı kadar yüksek bir noktaya yerleştirilmiştir. Hücrede kürek dışında herhangi bir yardımcı ekipman ya da malzeme bulunmamaktadır. İçerisinin kuru ve sıcak olmasının dışında Jack’e yetecek sadece 2 günlük yiyecek ve içecek stoğu vardır. Peki Jack hücreden nasıl kaçar?

CEVAP AŞAĞIDA

Aklınıza ilk olarak tünel kazma fikrinin geldiğine eminiz ancak bu 2 günden daha uzun süreceği için aslında Jack için etkili yöntem olamaz. Jack, kürekle pencerenin altına bir toprak yığını yapmalı, üzerine tırmanmalı ve hücresinden kaçmalıdır.



