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  4. Defalarca arabasıyla ezmeye çalıştı! Yetmedi bir de aracından inip sokak ortasında dövüştü

Defalarca arabasıyla ezmeye çalıştı! Yetmedi bir de aracından inip sokak ortasında dövüştü

15.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Erkek arkadaşıyla kavga eden kadın onu arabasıyla defalarca kez ezmeye çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine takılan çift sokak ortasında bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.

Baltimore sokaklarındaki bir güvenlik kamerasına şiddetli bir şekilde tartışan çift takıldı. Adamın önce bir arabanın bagajından eşyalarını boşaltarak yolun ortasına attığı görülüyor. Bu esnada direksiyon başında olan kadın ise adama sinirlenerek onun üzerine doğru arabayı sürmeye başladı. O anlarda kaldırıma doğru koşan adam kıl payı arabanın kendisine çarpmasından kurtuldu.

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SİNİRİNİ ÇIKARTAMADI

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Arabadan inerek erkek arkadaşıyla yüzleşen kadın iki kez daha onu ezmek için arabasını üzerine sürdü. Girişimleri başarısız olan kadın bu sefer sokak ortasında sevgilisini kovalamaya başladı.

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Bir evin merdiveninde dengelerini kaybederek düşen çift birbirlerini tekme ve tokatlarla dövdü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amerika
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