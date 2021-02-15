HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Defineciler hazine ararken gizli Pamukkale'yi buldu

Defineciler hazine ararken gizli Pamukkale'yi buldu

15.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Defineciler hazine ararken gizli Pamukkale'yi buldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde defineciler, dağlık alanda yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında, yer altındaki Pamukkale'yi ortaya çıkardı. Definecilerin tesadüfen yaklaşık 30 metre derinlikte bulduğu, odacıklar halindeki, beyaz traverten oluşumları ve sarkıtlarıyla dikkat çeken Kızılhisar Mağarası, korumaya alındı.

Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen Gavuralanı Tepesi'ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi. Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi. Dağlık alandaki 1 saatlik yürüyüşle ulaşılan mağaradaki odacıklarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'deki gibi travertenler ile sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bildirildi. Mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tabiat varlığı olarak ilan edilerek korumaya alındı. Mağara yöre halkında da merak uyandırıyor. Mağarayı görmek isteyen maceraseverler iple içine inerek doğal güzelliği görebiliyor.

fb3882d6098e1c29c17e248344ff1f17

Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, "Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar. Kazdıkları sırada bu mağarayı bulmuşlar. Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış. Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var. Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
O Mars fotoğrafı Dünya'ya ulaştıO Mars fotoğrafı Dünya'ya ulaştı
TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?TEDAŞ ihbar hattına nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
definecilerde olmasa yeraltı zenginliklerimiz keşfedilmeyecek demek ki.

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

Kan donduran vahşet! Gözlerini oyup öldüresiye dövdüler

O Mars fotoğrafı Dünya'ya ulaştı

O Mars fotoğrafı Dünya'ya ulaştı

İstanbul'da yürek ısıtan görüntüler! Kar-kış demedi yüzlerce martıyı besledi

Caddebostan'da yürek ısıtan görüntüler: Yüzlerce martıyı besledi

Kartopu savaşı koronavirüsü unutturdu!

Kartopu savaşı koronavirüsü unutturdu!

Köyde mahsur kalan yaşlı çifti ekipler kurtardı

Meteorolojinin uyarılarını dinlemedi, köyde mahsur kaldı

Kar banyosu yapıp eşine 14 Şubat sürprizi hazırladı

Kar banyosu yapıp eşine 14 Şubat sürprizi hazırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.