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Defne Joy Foster'ın rol arkadaşı Jess Molho: Aradıklarında...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

2. Sayfa programına konuk olan sunucu-oyuncu Jess Molho Sihirli Annem’de rol alan ve yaşamını yitiren Defne Joy ile ilgili duygularını anlattı. Molho yaşadığı acıyı ve ölüm haberini nasıl aldığını da söyledi.

Defne Joy Foster'ın rol arkadaşı Jess Molho: Aradıklarında...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına sunucu-oyuncu Jess Molho konuk oldu.

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile Sihirli Annem’de rol alan Molho, duygularını canlı yayından anlattı.

İşte Jess Molho’nun açıklamalarından satır başları…

"Defne askerlik arkadaşı gibi bir şeydi benim için. Ben her zaman öyle söylerim. Onu yakından tanıyanlar bunu söylerler. Muhteşem bir insandı. Deli dolu, vicdanlı, naif bir insandı ve iyi partnerdi. Benim için çok özel bir insandı. Bazen ikili iş teklifi geliyor ‘Kimle yapmak istersin’ dediklerinde ben ‘Def..’ deyip kalıyorum. O kadar iyi anlaşırdık. Çok acı 5 Şubat’tı…

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ÖLÜM HABERİNİ ALDIĞIMDA...

Kötü haberi aldığımda sabah programı yapıyordum. Arkadaşım aradı ‘Defne vefat etti’ dedi. Ben de ‘Şaka mı yapıyorsun?’ dedim. Yayına 5 dakika falan var. ‘Şaka yapıyorsun değil mi?’ diye tekrar sordum. ‘Sabahın köründe neden şaka yapayım, alt bant geçiyoruz ciddi bir haber ve onaylandı’ dedi. Ben acı haberi böyle aldım maalesef.

Ailece görüştüğüm bir insandı. Çok seviyorum onu. Defne normal tepkisi tam kontrast olarak yansıtan birisiydi. Mesela birini çok sevdiği zaman onunla oynardı.

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Ben ilk sete geldiğimde 39 bölümde, hiç unutmuyorum bir kafeterya vardı, gidip geliyor benimle uğraşıyordu ‘Yavuz sen mi olacaksın?’ diye uğraşıyordu. Ben de kendi kendime ‘Bu kızın beni tanıyor olması lazım. Aynı dönemlerde VJ’lik yaptık. Bir şekilde birbirimizi tanıyoruz. ‘Neden uğraşıyor benimle?’ diye düşündüm. Sonra çok iyi anlaştık, Defne sevdiklerine takılırmış...

Defne ile bir sabah programına katılmıştık. İki kişi sunuyordu o kadar eğlendik ki insanlar bizim programımız zannettiler.

Sonra bir yapımcı aradı, ‘Yemek programı yapalım seninle’ dedi. 15 dakikalık bir program olacaktı, kadınlar bana yemek tarifi edecekti ben de yapacaktım.

Ama ben gerçekten güzel yemek yapınca, program 2 saate çıktı. Haftada bir de ünlü konuk alıyordum."

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Jess Molho Defne joy

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