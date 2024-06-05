Defne Kayalar bu karesiyle gündem oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'a bakışları sosyal medyayı salladı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Defne Kayalar, geçtiğimiz gün düzenlenen ELLE Style Awards 2024'e katıldı. Geceye kırmızılar içinde gelen Kayalar iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Kayalar, kırmızı derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarını 198 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

O POZLARI OLAY OLDU

Defne Kayalar, sosyal medya hesabında yayınladığı Beyonce ve Jay-Z'yi tiye aldığı gönderileriyle de dikkat çekti. Ünlü isim Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç ile verdiği pozuyla herkesi güldürdü.

Kayalar, Karakoç'un telefonuna bakarken verdiği pozuna 'Merak desen bende' notunu düştü.

Oyuncu daha sonra Selen Öztürk ile verdiği pozunu da yayınladı. Kayalar'ın 'Haset desen o da var' paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





