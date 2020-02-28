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Defne Samyeli: Barış beklentisi zaten gerçekçi değil ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 15:30 | Son Güncelleme

İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında, 33 şehidimizin olduğu haberi Türkiye'nin kalbine ateş düşürdü. Defne Samyeli de konuyla ilgili duygularını paylaştı.

Defne Samyeli: Barış beklentisi zaten gerçekçi değil ama...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Defne Samyeli de yaşanan bu acı kayıp sonrasında bir paylaşımda bulundu ve duygularını dile getirdi.

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra aldatılma haberleriyle gündeme gelen Defne Samyeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diledi ve şunları yazdı: "Ne karanlık bir gün...

defnesamyeli-twitter
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, önce ailelerine sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Böyle bir global düzende hep huzur ve barış beklentisi zaten gerçekçi değil ama insan yine de dilemeden duramıyor. Allah ihtiyacı olan herkese sabır ve dayanma gücü versin..."

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