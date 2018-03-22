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Defne Samyeli'den seksi dans

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

Dün akşam gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu yapan Defne Samyeli dansıyla herkesi büyüledi

Defne Samyeli'den seksi dans

“Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri” iş, magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile 21 Mart Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleşti.

Posta'nın haberine göre; Törenin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli sergilediği “All that jazz” performansı ile geceye damga vurdu.

Defne Samyeli dansıyla izleyenlere 'Yok böyle dans! Muhteşem!' dedirtti.

Törende Defne Samyelİ'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin muhteşem dansını en önden izlediler.

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