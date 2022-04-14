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  4. Defne Samyeli göğüs dekolteli pozları ile nefesleri kesti! Muhteşem yorumlar geldi

Defne Samyeli göğüs dekolteli pozları ile nefesleri kesti! Muhteşem yorumlar geldi

14.04.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Defne Samyeli, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Deren ve Derin adında iki kız çocuğu sahibi olan 49 yaşındaki Defne Samyeli, güzelliği ve fitliğiyle gençlere adeta taş çıkarıyor. Samyeli bu kez göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Defne Samyeli göğüs dekolteli pozları ile nefesleri kesti! Muhteşem yorumlar geldi

Köşe yazarı, oyuncu, sunucu ve şarkıcılık yaptığı bilinen Defne Samyeli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin ve Sol Yanım gibi pek çok yapımda rol alan ünlü isim, son olarak tatil pozlarıyla gündeme geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ TATİL POZLARI OLAY OLDU!

Defne Samyeli, bu kez deniz kenarında çekildiği göğüs dekolteli ve mayolu pozlarını paylaştı.

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Fitliği ve gençliğiyle dikkat çeken Samyeli'ye takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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"NE GEZDİN MAŞALLAH"

Kızı Deren Talu'dan paylaşıma emojili bir yorum gelirken, oyuncu ve seslendirmeci Özdemir Çiftçioğlu "Ne gezdin, maşallah" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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