Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Türkiye'nin son günlerdeki gündemlerinden biri sahte alkol. Son aylarda vakalar ciddi oranda artarken, özellikle İstanbul'un sahte içki olayının ana üssü konumunda bulunuyor.

İSTANBUL'DA SON 2 GÜNDE 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son bilgilere göre İstanbul'da son 2 günde 30 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. 31 kişinin ise hala tedavisi sürüyor.

ÖLÜME GÖTÜREN ALIŞVERİŞ KAMERADA

Ölüm haberleri art arda gelirken, hayattan koparan sahte alkol alışverişinin yaşandığı bir tekel gündem oldu. Kağıthane'de bulunan tekelde sahte alkol satışının yapıldığı an kameralara yansıdı.

ÖLÜM İÇKİSİNİN TANESİ 35 LİRA! ANLAŞILMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞUYORLAR

Ölüm içkisinin tanesinin 35 lira olduğu öğrenilirken, görüntülere yansıyan ikilinin diğer müşterilere fark ettirmemek adına şifreli konuştuğu belirtildi. Alışverişi yapan şahıs, satıcıya 'pet şişe' alayım diyor ve ikili bu şekilde anlaşıyor.