HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.01.2025 14:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte içki bilançosu her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Son gelen bilgilere göre sahte içki nedeniyle 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. 31 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor. Öte yandan ölüme götüren sahte alkol alışverişinin görüntüleri de ortaya çıktı. Kağıthane'de bulunan bir tekelin tanesi 35 liradan sahte alkol sattığı görüntülere yansıdı. Hayattan koparan alışverişin ise anlaşılmamak adına şifreli yapıldığı belirlendi. İşte o anlar...

Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Türkiye'nin son günlerdeki gündemlerinden biri sahte alkol. Son aylarda vakalar ciddi oranda artarken, özellikle İstanbul'un sahte içki olayının ana üssü konumunda bulunuyor.

İSTANBUL'DA SON 2 GÜNDE 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son bilgilere göre İstanbul'da son 2 günde 30 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. 31 kişinin ise hala tedavisi sürüyor.

ÖLÜME GÖTÜREN ALIŞVERİŞ KAMERADA

Ölüm haberleri art arda gelirken, hayattan koparan sahte alkol alışverişinin yaşandığı bir tekel gündem oldu. Kağıthane'de bulunan tekelde sahte alkol satışının yapıldığı an kameralara yansıdı.

ÖLÜM İÇKİSİNİN TANESİ 35 LİRA! ANLAŞILMAMAK İÇİN ŞİFRELİ KONUŞUYORLAR

Ölüm içkisinin tanesinin 35 lira olduğu öğrenilirken, görüntülere yansıyan ikilinin diğer müşterilere fark ettirmemek adına şifreli konuştuğu belirtildi. Alışverişi yapan şahıs, satıcıya 'pet şişe' alayım diyor ve ikili bu şekilde anlaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte alkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da sahte içki dehşeti sürüyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki dehşeti sürüyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Müdür yardımcısını bıçaklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Müdür yardımcısını bıçaklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Yeni program açıklandı! İmamoğlu'nun başvurduğu o metro hattı 6. kez reddedildi

Yeni program açıklandı! İmamoğlu'nun başvurduğu o metro hattı 6. kez reddedildi

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.