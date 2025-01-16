Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Türkiye'nin son günlerdeki gündemlerinden biri sahte alkol. Son aylarda vakalar ciddi oranda artarken, özellikle İstanbul'un sahte içki olayının ana üssü konumunda bulunuyor.
Gelen son bilgilere göre İstanbul'da son 2 günde 30 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. 31 kişinin ise hala tedavisi sürüyor.
Ölüm haberleri art arda gelirken, hayattan koparan sahte alkol alışverişinin yaşandığı bir tekel gündem oldu. Kağıthane'de bulunan tekelde sahte alkol satışının yapıldığı an kameralara yansıdı.
Ölüm içkisinin tanesinin 35 lira olduğu öğrenilirken, görüntülere yansıyan ikilinin diğer müşterilere fark ettirmemek adına şifreli konuştuğu belirtildi. Alışverişi yapan şahıs, satıcıya 'pet şişe' alayım diyor ve ikili bu şekilde anlaşıyor.
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