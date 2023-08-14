Defne Samyeli Hande Fırat'ın programında söylenenleri duyunca... "Melik Yiğitel bağnaz fikirlerini..."

Hande Fırat'ın sunduğu programda konuk olan Melik Yiğitel'in Defne Samyeli örneği üzerinden kadınlara dair söylediği sözler tepki çekti. Yiğitel eski haber spikeri Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasını "Ağır başlı işler yapsınlar" diyerek eleştirince Hande Fırat çok sinirlendi.

Hande Fırat Melik Yiğitel'e "Böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin!" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananları gören Defne Samyeli'den de açıklama geldi. Samyeli açıklamasında "Moderatör Hand Fırat'a hem gazeteci hem de bir kadın hassasiyetiyle Yiğitel'in ağzının payını verdiği için teşekkür ederim" dedi.

Defne Samyeli devamında ise "Sanatı, sanatçıları, sahneyi hafife alan bir hayat görüşü olduğunu anladığımız Melik Yiğitel henüz öğrenememiş olabilir: Kadınların hatta insanların ciddiyeti, ağırbaşlılığı, onuru ve değeri oturdukları koltuklar ve yaptıkları işlerle değerlendirilemez.

"VİCDANI ÇOK RAHAT BİRİSİYİM"

O koltuklara nasıl oturdukları ve bununla 'kime ve neye' hizmet ettikleriyle değerlendirilebilir belki. Ben bu anlamda vicdanı çok rahat birisiyim. Kendisi de öyle mi acaba? Melik Yiğitel bu olgun yaşlarında ülkenin en önemli televizyon kanallarının birinde halkın gerçek sorunlarıyla ilgileneceğini, kadınların nasıl olmaları gerektiği hakkındaki bağnaz fikirlerini magazinel bir üslupla kitlere ulaştıran birisi olmuş" dedi.

