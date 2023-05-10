Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Sinan Akçıl canlı yayında itiraf etti

Daha önce Hadise, Ebru Şallı, Otilia ile aşk yaşayan ve Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı canlı yayında yaptığı yaptığı ilişki itirafıyla yine gündem oldu.

İmam nikahı açıklamasıyla uzun süre konuşulan Sinan Akçıl bu defa yine çok konuşulacak. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Akçıl eski sevgilileriyle ilgili yaptırdığı dövmelerden bahsederken bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli'yle ilgili bir itirafta bulundu.

Kendisinden 10 yaş büyük Samyeli ile bir dönem görüştüklerini itiraf eden ünlü şarkıcı, "1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Ocak ayında adı Defne Samyeli ile aşk dedikodusuna karışan Sinan Akçıl, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak ''Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor'' demişti.

