Defne Samyeli, karların üzerinde mayo ile pozlar verdi

Uzun süre aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Defne Samyeli, müzik çalışmalarına hız verdi. Samyeli son olarak ise Alem Dergisini'nin yeni sayısı için iddialı pozlar verdi.
Erzurum'daki kış turizmi merkesi Palandöken'de karlar üzerinde siyah mayosu ile pozlar veren Defne Samyeli o anları Instagram hesabından paylaştı.
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Çok keyif aldığım, harika bir çekim oldu???????????????????? #Repost @alemdergisi with @get_repost ・・・ İlk gençlik yıllarından bu yana ekranlarda olan bir isim. Güzellik kraliçesi tacını taktıktan sonra haber spikerliğinden gazeteciliğe farklı alanlarda başarılarıyla izledik onu. Şimdi de Sezen Aksu imzalı yeni single’ı ile müzik dünyasında gündemde. Defne Samyeli ile başbaşa keyifli bir sohbete davetlisiniz. Röportaj: @gozdeyorukoglu Fotoğraflar: @tameryilmaz1 Styling: @hknylcn Saç: @feritbelli Makyaj: @melisilkkilic Fotoğraf Asistanı: @dorukugurluer Styling Asistanı: @firatgencdogan Prodüksiyon: @erayerkoca Video: @byfatii @swayhotels Palandöken'e teşekkür ederiz. #defnesamyeli #palandoken #alem #exclusive #haber #kis #winter
Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.
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