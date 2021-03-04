Defne Samyeli kızlarının kıyafetiyle ilgili konuştu! 'Kime ve neye göre dekolte?'

Defne Samyeli, önceki gün Levent’te görüntülendi. Samyeli'ye kızlarının kıyafetleri ve paylaşımları soruldu.

Kızlarının giyimine karışmadığını belirten Samyeli, “Ben onların yaşında aynı onlar gibi giyiniyordum. Herkes kendini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle etsin” dedi.

Samyeli açıklamasının devamında "Kime ve neye göre dekolte. Bazılarına göre de benim kıyafetlerim dekolte" dedi.

Evliliğe açık olduğunu belirten Samyeli, “Bir ömür boyu bir partner olursa ne ala. Güzel bir evlilik şahane bir şey” diyerek yeniden evlenebileceğini sinyali de verdi.

