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Defne Samyeli kızlarının kıyafetiyle ilgili konuştu! 'Kime ve neye göre dekolte?'

04.03.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu sık sık tarzlarıyla ve kıyafetleriyle gündeme geliyor. Özellikle 17 yaşındaki kızına yorum yağan Defne Samyeli bakın ne dedi.

Defne Samyeli, önceki gün Levent’te görüntülendi. Samyeli'ye kızlarının kıyafetleri ve paylaşımları soruldu.

Kızlarının giyimine karışmadığını belirten Samyeli, “Ben onların yaşında aynı onlar gibi giyiniyordum. Herkes kendini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle etsin” dedi.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay pozDefne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

Samyeli açıklamasının devamında "Kime ve neye göre dekolte. Bazılarına göre de benim kıyafetlerim dekolte" dedi.

Evliliğe açık olduğunu belirten Samyeli, “Bir ömür boyu bir partner olursa ne ala. Güzel bir evlilik şahane bir şey” diyerek yeniden evlenebileceğini sinyali de verdi.

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Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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