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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay yarattı! "Gülşen gelsin de dekolte görsün"

01.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, ELLE Style Awards 2022 ödül törenine adeta damga vurdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, cesur paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Mavi derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Deren Talu, paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay yarattı! "Gülşen gelsin de dekolte görsün"

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından sık sık dekolteli paylaşımlar yapan güzel isim, son olarak ELLE Style Awards 2022 ödül töreninde paylaşımlarda bulundu. İç çamaşırsız derin göğüs dekolteli kombiniyle mest eden Talu, takipçilerini resmen büyüledi.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA VERDİĞİ POZLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Deren Talu, en son sevgilisinin kucağında yıl dönümü pozuyla gündeme gelen isim olmuştu. Baran Tınaz ile aşk yaşayan Talu'nun bu pozuna adeta beğeni yağmıştı.

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DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLDU

Son olarak ELLE Style Awards 2022 ödül törenine katılan ve güzelliğiyle adeta mest eden Deren Talu, iç çamaşırsız göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

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Cesur elbisesiyle iki farklı paylaşımda bulunan Deren Talu, fiziğiyle takipçilerini resmen mest etti.

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Talu'nun bu pozlarının altına birçok takipçisi "Maşallah" derken, bazı takipçileriyse "Gülşen gelsin de dekolte görsün" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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