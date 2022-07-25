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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mayolu pozuyla olay oldu! "Yerli Kendall Jenner"

25.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla muhteşem güzelliği ve fiziğini sergileyen güzel isim, son olarak mayolu pozlarıyla dikkat çekti. Deren Talu'nun cesur pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mayolu pozuyla olay oldu! "Yerli Kendall Jenner"

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken Deren Talu, son olarak mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Fit vücudu ve muhteşem güzelliğiyle dikkat çeken Talu'nun fotoğraflarına yorum yağdı.

MAYOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Deren Talu, son olarak cesur pozlarıyla olay yarattı.

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Mayosuyla verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Deren Talu'ya yorum yağmuru yağdı.

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Takipçileri Talu'nun paylaşımının altına, "Sen nasıl bir şeysin?" ve "Yerli Kendall Jenner" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Deren Talu'nun binlerce beğeni alan pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Deren Talu Instagram
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