Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mayolu pozuyla olay oldu! "Yerli Kendall Jenner"

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken Deren Talu, son olarak mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Fit vücudu ve muhteşem güzelliğiyle dikkat çeken Talu'nun fotoğraflarına yorum yağdı.

MAYOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Deren Talu, son olarak cesur pozlarıyla olay yarattı.

Mayosuyla verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Deren Talu'ya yorum yağmuru yağdı.

Takipçileri Talu'nun paylaşımının altına, "Sen nasıl bir şeysin?" ve "Yerli Kendall Jenner" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Deren Talu'nun binlerce beğeni alan pozları;





