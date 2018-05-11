Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna aldığı iddia edilmişti.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ediyor.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.



