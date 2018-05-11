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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Geçenhafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam!

Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna aldığı iddia edilmişti.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ediyor.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

Defne Samyeli, geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz

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