Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli son zamanlarda, tercih ettiği iddialı kıyafetlerle anılıyor. Zaman zaman kızları Deren ve Derin Talu'yla da gündeme gelen Samyeli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

DEFNE SAMYELİ MİNİ ŞORTU VE SÜTYENİYLE POZ VERDİ

49 yaşındaki ünlü isimden iddialı pozlar gelmeye devam ediyor.

Yaz sezonunu açan Samyeli plajdan poz verdi.

Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde, kasığına kadar yırtmacı olan göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle gündeme gelmişti.

49 yaşındaki ünlü isim zayıflığıyla dikkat çekiyor.



Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.

Kızları da cesur pozlarıyla zaman zaman ilgi çekiyor.





