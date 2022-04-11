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  4. Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

11.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda cesur pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Defne Samyeli yaz sezonunu açtı ve kamera karşısına geçti. Samyeli Mini şortu ve sütyeniyle poz verdi.

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli son zamanlarda, tercih ettiği iddialı kıyafetlerle anılıyor. Zaman zaman kızları Deren ve Derin Talu'yla da gündeme gelen Samyeli iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

DEFNE SAMYELİ MİNİ ŞORTU VE SÜTYENİYLE POZ VERDİ

49 yaşındaki ünlü isimden iddialı pozlar gelmeye devam ediyor.

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Yaz sezonunu açan Samyeli plajdan poz verdi.

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde, kasığına kadar yırtmacı olan göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle gündeme gelmişti.

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

49 yaşındaki ünlü isim zayıflığıyla dikkat çekiyor.
Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Kızları da cesur pozlarıyla zaman zaman ilgi çekiyor.

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

Defne Samyeli yaz sezonunu açtı! Mini şortlu ve sütyenli poz verdi

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Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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