Değerli eşyaları çalınmıştı! Flaş gelişme

Şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın geçen yıl Şişli’de kaldığı lüks bir otele girerek eşyalarını çaldığı iddiasıyla yargılanan Hollanda vatandaşı Said Meydabi, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 4 yıl 7 aylık hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Engincan Ural katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müşteki Engincan Ural'ın avukatı "Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi. Davalı Said Meydabi'nin avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Said Meydabi’nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek Meydabi’yi önce 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Sanığın iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, Meydabi’nin hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme sanığa konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 5 ay hapis cezasına çaptırdı. Sanık toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 4 yıl 7 aylık hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Said Meydabi 5 yıl içinde suç işlemezse cezası düşecek.