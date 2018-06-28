Değerli eşyaları çalınmıştı! Flaş gelişme

OTEL ODASINDA HIRSIZLIK

Sibel Can'ın giyimi ile adından sıkça söz ettiren oğlu Engincan Ural, geçen yıl Şişli’de bulunan bir otelde konaklamayı tercih etmişti. İddiaya göre otelden geçen yıl otel odasından çıkan ve akşam saatlerinde odasına geri dönen Engincan Ural, bazı kişisel eşyalarının yerinde olmadığını fark etmişti. Engincan Ural, eşyalarının bulunması için otel yönetimine durumu bildirmişti. Otel yönetiminin incelediği kamera kayıtlarında yan odada kalan Said Meydabi adlı Hollanda vatandaşının Engincan Ural’ın odasına birkaç dakikalığına girdiği ve ardından odadan ayrıldığı görülmüştü. Gözaltına alınan Said Meydabi’ye "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Said Meydabi ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Müştekinin odasına yandaki odama ait kartla girdim. Kendi odam zannederek müştekinin odasının kapısına kartımı taktım. Kapı açıldı. Sarhoş olduğumdan odadaki bir poşet içinde bulunan bazı eşyaları alıp yandaki kendi odama götürdüm. Çok üzgünüm, pişmanım” demişti.

