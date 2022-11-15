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Değişimiyle gündem olan Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Ölürsem...

15.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşum Aydın olarak tanınan ve bir dönemin öne çıkan sunucularından olan ünlü isim son haliyle şoke etti. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, 2. Sayfa'da vasiyetini anlattı. Kuşum Aydın "Ölürsem mezarıma gelmesinler" dedi.

Değişimiyle gündem olan Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Ölürsem...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Yeni imajıyla 2. Sayfa’ya konuk olan Kuşum Aydın vasiyetini de açıkladı.

Kuşum Aydın konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.

Ekran Alıntısı

KUŞUM AYDIN'IN DEĞİŞİMİ

Kuşum Aydın'ın bu sözleri sonrası sosyal medyada "Seda Sayan, Gülben Ergen ve Fatih Ürek olabilir mi?" yorumları geldi.

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Kuşum Aydın'ın değişimi ise "Tanıyamadım" yorumlarına sebep oldu.

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Kuşum Aydın

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