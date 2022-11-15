Değişimiyle gündem olan Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Ölürsem...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Yeni imajıyla 2. Sayfa’ya konuk olan Kuşum Aydın vasiyetini de açıkladı.

Kuşum Aydın konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.

KUŞUM AYDIN'IN DEĞİŞİMİ

Kuşum Aydın'ın bu sözleri sonrası sosyal medyada "Seda Sayan, Gülben Ergen ve Fatih Ürek olabilir mi?" yorumları geldi.

Kuşum Aydın'ın değişimi ise "Tanıyamadım" yorumlarına sebep oldu.

