Değişimiyle gündemdeydi... Kısmetse Olur Ayça eleştirilere daha fazla dayanamadı! Kilo alma sebebini açıkladı

MYNET-Bir zamanların efsane yarışması Kısmetse Olur'un çok konuşulan isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Hem estetik yaptıran hem de ciddi şekilde kilo aldığı görülen fenomen isim değişimiyle şaşırttı.

Adeta programdaki halinden eser kalmayan Ayça'nın son halini görenler 'sana ne olmuş?', 'çok kilo almış', 'gerçek mi bu?', 'asla tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.

KİLO ALMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hakkındaki yorumlara daha fazla dayanamayan Ayça Beğen sosyal medya hesabından linç edildiğini söyleyerek kilo alma sebebini açıkladı.

'PSİKOLOJİM DÜZELİNCE...'

Kısmetse Olur Ayça 'arkadaşlar linç etmek serbest. Şunu da söylemeden geçmeyeyim evet üç tane farklı ilaç kullanmak zorundayım. Psikolojim düzelince bırakırım ilaçları inşallah zayıflarım. Ama ciddi kilo aldım' ifadelerini kullandı.