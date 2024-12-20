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Deha'nın İmre'si Melis Sezen gala tarzıyla çok beğenildi! 'Sade ama şık'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 10:17
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Şimdilerde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen, Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Şımarık filminin galasına tarzıyla damga vurdu. Saten yeşil elbisesiyle göz dolduran Sezen bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen gala tarzıyla çok beğenildi! 'Sade ama şık'

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile adından söz ettiren ve şimdilerde de Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteren Sezen her adımıyla dikkat çekiyor.

Özel hayatı, samimi itirafları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile çok konuşulan Sezen son olarak Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Şımarık filminin galasına damga vurdu.

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Geceye yeşil saten elbisesi ile katılan Melis Sezen kırmızı ruju ve açık saçları ile takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin bu hali çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Melis Sezen'e sosyal medyada; 'sade ama şık', 'sonunda güzel giyinmiş', 'çok güzel görünüyor', 'çok hoş biri' gibi yorumlar yapıldı.

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Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Sezen özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili sorulara içtenlikle yanıt vermiş ve "Aşk çok güzel bir duygu, aşkın hayranıyım, aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu. Çok özelim, aşktan bahsetmeyi sevmiyorum. Aşk çok özel bir duygu ve öyle kalmasını istiyorum." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Deha
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