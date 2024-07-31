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    4. Dehşet anları kamerada: Avustralyalı sörfçüye köpek balığı saldırısı! Bacağını kopardı... Kopan parça kıyıya vurdu

    Dehşet anları kamerada: Avustralyalı sörfçüye köpek balığı saldırısı! Bacağını kopardı... Kopan parça kıyıya vurdu

    31.07.2024 10:56
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    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    31.07.2024 10:56
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    Avustralyalı bir sörfçünün uğradığı köpek balığı saldırısı ve korkunç anlar dehşete düşürdü. Sörfçünün kan donduran olayda bir bacağı koparken vücudunun kopan parçasının da kıyıya vurduğu öğrenildi. Her saniyesi korkunç olan o anların ardından profesyonel sporcu, kendisi için endişelenen takipçilerini bilgilendirmek üzere bir paylaşım da yaptı.

    Avustralyalı 23 yaşındaki sörfçü Kai McKenzie köpek balığı saldırısına uğradı. Dehşet anlarına ait kamera görüntülerinde sörfçünün köpek balığı tarafından su altına çekildiği görüldü.

    The Sun'da yer alan habere göre; profesyonel sörfçü, 23 Temmuz günü Port Macquarie'deki North Shore Plajı'nda köpek balığı tarafından bacağından ısırıldı. Dehşete düşüren saldırıda sörfçünün bacağı koptu ve parça daha sonra kıyıya vurdu.

    BİR BACAĞINI KAYBETTİ, KIYIYA ULAŞMAYI BAŞARDI

    Sörfçü, bir bacağını kaybetmesine rağmen kıyıya ulaşmayı başardı ve görev dışındaki bir polis memuru, köpeğinin tasmasını turnike olarak kullanarak müdahale etti.

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    Sörf tutkunu, endişelenen takipçilerini bilgilendirmek için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Sörfçü paylaşımında "Aman Tanrım, şu anda burada olmak, sadece güzel Eve'imi ve ailemi tutabilmek benim için her şey, birkaç gün önce çılgın bir köpek balığı saldırısına uğradım (şimdiye kadar gördüğüm en büyük köpek balığı), çok çılgın bir sahneydi ve beni çok korkuttu. Bu kadar çok güzel insanın beni desteklediğini görmek çok güzel. Geri dönmem gereken çok fazla mesaj var ama cömert bağışlarınız için hepinize çok teşekkür etmek istedim. Her şey için çok ama çok minnettarız."

    Sörfçü daha sonra hastanede sevdikleriyle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Altına da "Eksik bir şey mi gördünüz? Arkamda bu kadar çok harika insanın olması çok güzel. Bunu gerçekten takdir ediyorum." notunu ekledi.

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    Avustralyalı The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, olay yerindekiler Kai'nin kopan bacağını buzla kapattı ve kısa sürede olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı.

    Ambulans personeli Kai'yi ve kopan uzvu hava yoluyla Port Macquarie Hastanesi'ne götürdü ve ardından 120 milden daha uzaktaki büyük bir travma merkezine gönderildi.

    Daily Telegraph gazetesi, bacağının yeniden yerine takılması amacıyla Hastings Nehri'nin karşı kıyısına feribotla taşındığını bildirdi. Ancak McKenzie'nin uzuvlarının yeniden bağlanması ameliyatı geçirip geçirmediği bilinmiyor.

    McKenzie'nin tedavi gördüğü yerel sağlık bölgesinin sözcüsü, hasta mahremiyeti nedeniyle yeniden bağlama ameliyatı yapılıp yapılmadığı konusunda yorum yapmadı.

    ÜÇ METRE UZUNLUĞUNDA OLABİLİR

    Yerel biyologlar, sağ bacağına üç metre uzunluğundaki beyaz bir köpek balığının saldırdığından şüpheleniyor. Yetkililer, Pazartesi ve Salı günü yakınlardaki Coffs Harbour'da çeşitli yerlerde etiketli büyük beyaz köpek balığının tespit edildiğini bildirdi.

    Sponsorlu sörfçü ciddi bir boyun sakatlığı geçirdi ve spora ancak Ocak ayında geri dönebildi.

    Ancak o, suya geri döneceğini söyledi. Sörf tutkunu sporcu, "En kısa sürede suya geri döneceğim" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    köpek balığı sörf
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