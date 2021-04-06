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  4. Dehşete düşüren görüntü! Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Dehşete düşüren görüntü! Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

06.04.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.’nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren görüntü! Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.’nın başına saplandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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Samsun
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