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  4. Dehşete düşüren olay! Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı

Dehşete düşüren olay! Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı

29.09.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Nezahat A. (35), kendisini darp eden erkek arkadaşı Kadir D.'yi (43) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadir D., hastaneye kaldırılırken, Nezahat A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay! Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı

Olay, saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207'nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir D., birlikte yaşadığı Nezahat A.'nın eve geç gelmesine sinirlenip vurmaya başladı. Kaçmaya çalışan Nezahat A., Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak polisten yardım istedi. Mutfaktan bıçak alan Nezahat A., Kadir D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. KADES ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir D.'yi kanlar içinde bulan ekipler, olay yerine sağlık ekibi istedi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir D., sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Nezahat A., Kadir A.'yı da kavga sırasında bıçakladığını itiraf etti. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nezahat A. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Kadir D.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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Bursa
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