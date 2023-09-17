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Deli Yürek'in İsa'sı Eray Demirkol bakın artık ne yapıyor! Yıllar sonra Kurtlar Vadisi'ni neden kabul etmediğini açıkladı

17.09.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Süper Baba', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi efsane dizilerde rol alan Eray Demirkol uzun yıllardır ekranlardan uzakta. Kurtlar Vadisi ile itirafıyla dikkat çeken Demirkol bakın şimdilerde neler yapıyor.

Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı 'Süper Baba' dizisiyle çıkış yapan Eray Demirkol pek çok kaliteli yapımda yer aldı.

'Süper Baba'nın ardından Eray Demirkol, yine Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un başrollerinde yer aldığı 'Deli Yürek'te rol aldı. Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan ünlü isim yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafıyla şaşırttı.

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KURTLAR VADİSİ DETAYI ŞAŞIRTTI

'Deli Yürek'ten sonra Osman Sınav'ın yine kendisini aradığını söyleyen Eray Demirkol esprili bir şekilde 'En büyük pişmanlıklarım biri olabilir' diyerek yaşadıklarını şöyle aktardı:

"'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' başlayacaktı. İkisini de Osman Ağabey çekecekti. Birini seçmemi istedi. 'Deli Yürek', zaten mafya tarzı bir diziydi. 'Ekmek Teknesi' ise daha aile işiydi. 'Ekmek Teknesi'ni seçtim. 'Ekmek Teknesi' üç sezon, 'Kurtlar Vadisi' ise 15 sezon sürdü. Şaka bir yana belki de birinci sezonda vurulacaktım. (Gülüyor) Seçimimden yine de memnundum."

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2018'de ise THY'de kabin amiri olarak çalışan Gamze Akyel ile evlenen Demirkol, 2020'de baba oldu.

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15 YILDIR ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Yaşamını Bahçeşehir'de sürdüren Eray Demirkol, 2008'den beri özel bir kolejde tiyatro öğretmenliği yapıyor. Oyunculuğu bırakmadığını ifade eden Demirkol, "İnsanlar bazen 'neden ekranlarda değilsin' diyor ama belki de şimdiye kadar yaptığım işler bana yetti. Benim için her şey dizi veya sinema filmi yapmak değil. 15 yıldır tiyatro öğretmenliği yapıyorum. İşin mutfağındayım zaten. Tiyatroda gözümü açtım, tiyatroda da devam ediyorum. Çocuklarla çalışmayı seviyorum. Baba olunca daha da arttı bu sevgim. Oyunculuğu tabi bırakmadım. İçime sinen bir proje olursa tabii ki dizi ve filmlerde rol alabilirim" ifadelerini kullandı.

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