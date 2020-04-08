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Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada ortaya çıkan, yastık meydan okuması herkesi etkisi altına aldı. Şeyma Subaşı ve Enis Arıkan da bu akıma katıldı ve yastıktan elbise ile poz verdi. Demet Akalın ise kandil gecesi yapılana sinirlendi 'Kandil bugün dua edin' dedi...

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Herkesin koronavirüsü nedeniyle evde olduğu şu günlerde yeni bir akım sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almış durumda…

On binlerce kişinin paylaşım yaptığı ‘PillowChallenge’ Türkiye’de sadece Eda Taşpınar tarafından yapılırken, dün akşama doğru ise Şeyma Subaşı, Enis Arıkan ve ünlü Influencer’lar da akıma katıldı…

Şeyma Subaşı pembe yastık ve kemerle poz verdi! Quarantine Pillow Challenge akımına uydu!Şeyma Subaşı pembe yastık ve kemerle poz verdi! Quarantine Pillow Challenge akımına uydu!

instagram

Sosyal medyada Enis ve Şeyma en çok beğeniyi alan iki isim olurken, bir hesabın paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan Demet Akalın ikiliye sert çıktı. “Ay kandil bugün oturun dua edin. Ay ay ay g.t bacak görmekten!!!’ yazan Akalın’a diğer Instagram kullanıcıları da tepki gösterdi ve “Fotoğrafta ne g.t var ne de bacak. Kandil günü hayal dünyan süper’

enis-instagram

seyma-instagram


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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Şeyma Subaşı,

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hayat size güzel
DİNİNE KÜFÜR EDEN MÜSLÜMAN OLSA
Ala ala diyene bak ya al birini vur otekine
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