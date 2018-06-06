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Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek şarkısının klibini yönettiğine inanmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

Demet Akalın, Yalnız Çiçek adlı şarkısı için ilk defa yönetmen koltuğuna oturarak klip çeken Aleyna Tilki ile ilgili imalı yorumlarda bulundu

Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin Yalnız Çiçek şarkısının klibini yönettiğine inanmadı

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek'e çektiği klip YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturarak yaz mevsimine hızlı bir giriş yapan Tilki'nin klibi Youtube'da 1 saat içerisinde 300 bini aşkın izlenme rakamına ulaştı.

DEMET AKALIN: BUNU GERÇEKTEN ALEYNA ÇEKTİYSE...

Aleyna Tilki'nin ilk yönetmenlik denemesinde DJ Emrah Karaduman oynuyor. Karaduman, klibin teaser'ını Instagram hesabından "Bizimki tutturdu 'sen de oynican klipte seni kaçırıcam' diye olmayan oyunculuğum ile bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim, 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" notuyla paylaştı.

Bu paylaşım üzerine Demet Akalın topa girerek "Bunu gerçekten Aleyna çektiyse sıradayım be yavrum" mesajını yazdı. Karaduman da, 'Valla herşeyi ile birebir ilgilendi' şeklinde yorum yaptı.

Karaduman ise Demet Akalın'ın bu imalı mesajına karşılık Aleyna Tilki'nin her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini belirterek konuyu kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki demet akalın

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