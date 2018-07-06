Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Popçu Demet Akalın, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda sahne aldı.

Akşam saatlerinde sahneye çıkan Akalın, her zamanki gibi giyim tarzı ile dikkat çekti.

Eski ve yeni şarkıları ile yüzlerce kişiyi eğlendiren Akalın, "2004 senesinde Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ve ben plajlarda sahne almaya başladık, yani happy hour akımını biz başlattık" dedi.

Son dönemde giydiği pahalı kıyafetler ile dikkat çeken popçu, kuralı yine bozmadı.

Mayosunun üzerine pareo giyen ve rüzgarın esmesi ile zaman zaman frikik veren popçu, "Röntgenci arkadaşım, altımı çekmeye çalışma boşuna. Mayo var, hem de Gucci" diyerek herkesi güldürdü.

"PIRLANTAYI KENDİNİZ ALIN"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere takılan Akalın, "Frikik çeken arkadaşa dışarıda gerekeni yapın" dedi.

Kahkaha eşliğinde esprilerine devam eden popçu, "Aman arkadaşlar şaka yapıyorum, şimdi ciddi anlarlar. Başımıza iş almayalım, onlar benim canım" diyerek muhabirlere sevgi gösterisi yaptı.

Doğum günü olan bir kişiye bilekliğini hediye eden Akalın, çizmelerini isteyenlere ise pas vermedi. 35 bin TL olan çizmeleri ile dikkat çeken Akalın, "Ah canlarım, bu işler yavaş yavaş olur" dedi.

Parmağındaki pırlanta yüzüğüne laf atanlara yanıt veren Akalın, "Hanım arkadaşlarım, kendiniz alın, sakın eşlerinizden istemeyin. Şeker olur, nohut olur, sonra ceviz kadar olur. Siz kendiniz alın" dedi. (Habertürk)

