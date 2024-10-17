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Demet Akalın apar topar ülkeye döndü! Kızı Hira bu defa korkuttu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 11:11
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Son dönemde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiğimiz Demet Akalın her açıklaması ve her paylaşımıyla gündemden düşmüyor. Arkadaşlarıyla Paris'te tatile olan Akalın kızı Hira için apar topar döndü. Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında görünmez bir kaza yaşadı ve el bilekleri kırıldı.

Demet Akalın apar topar ülkeye döndü! Kızı Hira bu defa korkuttu

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak yakın arkadaşları ile Paris'e tatile giden Demet Akalın tatilde beklenmedik bir haber aldı ve apar topar dönmek zorunda kaldı.

DEMETTT

KORKUTAN KAZA!

Ünlü ismin kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında görünmez bir kaza yaşadı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hira'nın ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı.

demet hira

Akalın, haberi alır almaz apar topar İstanbul’a döndü. Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt’e okul içine park yaptıracağını duyurdu.

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Demet Akalın
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