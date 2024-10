Demet Akalın apar topar ülkeye döndü! Kızı Hira bu defa korkuttu

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak yakın arkadaşları ile Paris'e tatile giden Demet Akalın tatilde beklenmedik bir haber aldı ve apar topar dönmek zorunda kaldı.

KORKUTAN KAZA!

Ünlü ismin kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında görünmez bir kaza yaşadı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hira'nın ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı.

Akalın, haberi alır almaz apar topar İstanbul’a döndü. Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt’e okul içine park yaptıracağını duyurdu.