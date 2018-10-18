Demet Akalın Arda-Berkay bavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay Şahin'in sağlık durumu hakkında konuştu. Dostunun Arda Turan'ın burnunu kırmasından dolayı zor durumda olduğunu söyleyen Akalın, devlet büyüklerinin araya girerek ikilinin barıştırılmasını istedi.

"BERKAY'IN AĞZIYLA BURNU YER DEĞİŞTİRMİŞ"

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, konu hakkında şunları söyledi: "Her gün görüyorum ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile burnu sızladığı için adam dua ediyor.

"DEVLET BÜYÜKLERİNDEN BİRİ BARIŞTIRSIN"

Çok tatsız bir durum, benim dileğim her şeyin tatlıya bağlanması. Devlet büyüklerinde biri de çıkıp barıştırsın. İki tarafa da günah."

