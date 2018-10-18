MAGAZİN

Demet Akalın Arda-Berkay bavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Arda Turan tarafından burnu kırılan yakın arkadaşı Berkay Şahin'in sağlık durumu hakkında konuşan Demet Akalın, "Berkay'ın ağzı burnu kaymış, devlet büyüklerinden biri devreye girerek barıştırsın." dedi.

Demet Akalın Arda-Berkay bavgasında devlet büyüklerinin araya girmesini istedi

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay Şahin'in sağlık durumu hakkında konuştu. Dostunun Arda Turan'ın burnunu kırmasından dolayı zor durumda olduğunu söyleyen Akalın, devlet büyüklerinin araya girerek ikilinin barıştırılmasını istedi.

"BERKAY'IN AĞZIYLA BURNU YER DEĞİŞTİRMİŞ"

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, konu hakkında şunları söyledi: "Her gün görüyorum ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile burnu sızladığı için adam dua ediyor.

demet-akalin-arda-berkay-kavgasinda-devlet-11344068_835_m

"DEVLET BÜYÜKLERİNDEN BİRİ BARIŞTIRSIN"

Çok tatsız bir durum, benim dileğim her şeyin tatlıya bağlanması. Devlet büyüklerinde biri de çıkıp barıştırsın. İki tarafa da günah."

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdüKızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan berkay demet akalın kavga

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Sosyal medya sallandı! Tarkan'ın, striptiz yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Sosyal medya sallandı! Tarkan'ın, striptiz yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı! Bu köprü her yıl kayboluyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Devlet büyüklerin işi yokta bu rezil magandalarla uğraşsin
ellerin kafan dert görmesin arda ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...'

'Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...'

Sıla doğruladı! 'Her şey yolunda'

Sıla doğruladı! 'Her şey yolunda'

Yeni bir aşk mı?

Yeni bir aşk mı?

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Kızına İstanbul ismini koymuştu! Okan Bayülgen'in kızı büyüdü

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Arda'nın dava gününde doğum günü detayı

Arda'nın dava gününde doğum günü detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.