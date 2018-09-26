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Demet Akalın bu işe çok kızdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Haciz ve boşanma haberleriyle gündemde olan Demet Akalın kendini işine verdi. Ancak Akalın'ın Bakü konseri iptal edildi

Demet Akalın bu işe çok kızdı!

Okan Kurt’tan boşandıktan sonra konser maratonuna tam gaz devam eden Demet Akalın’ın bu hafta sonu Bakü’de gerçekleştireceği konseri iptal oldu.

Organizasyon şirketine ateş püsküren popçu, “Sorgusuz, sualsiz kendileri tarafından Bakü konserini iptal eden organizasyon şirketi kimden korktu” yazdı.

DEMET AKALIN VE OKAN KURT NEDEN BOŞANMIŞTI?

Şarkıcı Demet Akalın'ın lüks villasına eşi Okan Kurt'un borçları yüzünden haciz geldi. Çocuğunun bilgisayarına kadar pek çok eşya kamyonlara yüklenip götürüldü. Bu olayı kaldıramayan Demet Akalın, tek celsede kocasından boşandı.

Demet Akalın daha sonra hacze giden eşyalarını geri aldı. Bir açıklama yaparak "Artık Okan'ın bir çöpü bile yok bu evde" dedi.

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