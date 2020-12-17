Demet Akalın'dan Demet Şener'e övgü: Demet güzel kadındır

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programına Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova konuk oldu. Günel yaşadığı değişimle Demet Akalın'ı şaşırttı.

Akalın, Günel’i 20 yıldır küs olduğu Demet Şener’e benzeterek “Demet güzel kadındır” dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 1998-2001 yılları arasında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile ilişki yaşamıştı. Akalın, 20 yıl önce sevgilisi İbrahim Kutluay’la ayrılınca Şener’i sevgilisini elinden almakla suçlamıştı. Olaydan kısa süre sonra ise Şener ve Kutluay evlenmişti.



