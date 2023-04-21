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Demet Akalın'dan Elon Musk'a sert çıkış! "Sen yokken biz vardık"

21.04.2023 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından Elon Musk’a isyan etti. Twitter’ı satın aldıktan sonra mavi tik’i ücretli hale getiren Musk’ın istediği rakamı ödemeyen Akalın’ın mavi tik’i geri alındı. Bu duruma kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcının yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın'dan Elon Musk'a sert çıkış! "Sen yokken biz vardık"

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Demet Akalın Twitter’daki mavi tik’inin geri alınmasının ardından Elon Musk’a seslendi. Yıllık fiyatı 2 bin 199 TL olan mavi tik ücretini ödemeyen Akalın’ın paylaşımına takipçileri "Abla 150 TL", "Sana tik alayım" gibi yorumlarda bulundu.

Akalın paylaşımında "Heyyy Elon Musk! Sen yokken biz vardık bee gülüm beeee ben tıksızda Demet Akalın’ım bizi herkes tanır" dedi.

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Ünlü isim bir takipçisinin "Abla 150 tl, çeyrek kg kıyma parası" yorumuna ise "Bugün Adıyaman'daki çocuklara doğum günüm adına dünya kıyafet aldım gönderdim... Ne vericem yahu" yanıtını verdi.

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Elon Musk Demet Akalın sosyal medya istedi

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