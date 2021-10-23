MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Hadise hakkında bomba iddia

Demet Akalın'dan Hadise hakkında bomba iddia

23.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' kategorisinde ödülü kimin alacağı merak edilirken, Demet Akalın Hadise'yle ilgili açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, Hadise'nin fake hesaplarla takipçi sayısını yükseltiğini iddia etti.

Demet Akalın'dan Hadise hakkında bomba iddia

Bu yıl Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' kategorisinde 10 isim yer alıyor.

Demet Akalın, Hadise, Aleyna Tilki, Tuğçe Kandemir, İrem Derici, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Melek Mosso gibi isimler aday oldu.

Ödülü kimin kazanacağı merak konusu olurken, Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise'nin sevenleri sosyal medyadan destek verdi.

"FAKE HESAP HEPSİ"

Sosyal medyada bir kullanıcı "Hadise fark atar" yorumunu yazdı. Demet Akalın ise yoruma verdiği cevapta "Atmış zaten fake hesap hepsi" yazmasıyla gündeme geldi.

s1-gvwK

Demet Akalın'a başka bir kullanıcı, "sen kendin buna inanıyor musun cidden ya... Azıcık daha yaratıcı olsanız keşke" yanıtını verdi.

Hadise'nin bu iddia karşısında vereceği cevap merak ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demi Rose iri göğüslerini ince bir kurdeleyle kapattıDemi Rose iri göğüslerini ince bir kurdeleyle kapattı
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Mayolu pozları şoke etti! Sanki başka biri!Mayolu pozları şoke etti! Sanki başka biri!
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Trafikte korkunç yarış kazayla bitti

Trafikte korkunç yarış kazayla bitti

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.