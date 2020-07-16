Demet Akalın’dan ilginç Survivor paylaşımı! ‘Evrene gönderdiğiniz….’

Yapımcılığı ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinin yankıları hala sürüyor. Final dörtlüsüne kalan Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Cemal Can Cansever ve Barış Murat Yağcı’nın final öncesindeki bir karesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Finalistlerin sonuçlar açıklanmadan önce yarışmacıyı bitirecekleri dereceleri işaret etmeleri Demet Akalın’ın gözünden kaçmadı. Akalın bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini evren konusunda uyardı.

“Evrene Gönderdiğiniz Enerjiye Dikkat Edin”



Survivor 2020 yarışmasını en yakından takip eden isimlerden biri olan başarılı sanatçı Demet Akalın program hakkındaki yorumlarını sürdürüyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can ve kızı Hira’nın fotoğrafını paylaşan Demet Akalın sosyal medyayı çalkalayan bir kare hakkında yorum yaptı.

Acun Ilıcalı’nın Dominik Cumhuriyeti’ndeyken yarışmacılarla çektirdiği bir fotoğraf Demet Akalın’ın yeni gündem konusu oldu. Fotoğrafta yarışmacılardan Barış Murat Yağcı iki, Yasin Obuz üç, Cemal Can Cansever bir ve Berkan Karabulut ise yumruk işareti yapıyor. Survivor 2020 sonuçlarının haftalarca öncesinde gerçekleşen karedeki gibi olması ise izleyicileri şaşkına uğrattı.

Sosyal medyanın gündemindeki konuyu kendi hesabına taşıyan Demet Akalın; “Parmaklara dikkat! Evrene gönderdiğiniz enerjiye dikkat edin” notunu düştü. Popçu Demet Akalın fotoğrafın üzerine ise; “Bırakın evrene gönderdiğiniz düşünceyi, ağzımızdan çıkan lafları resmen beden dilimiz bile kaderimizi çekiyor. Vücut dilimizle bile bilmeden çekiyoruz ve yönlendiriyoruz başımıza gelecekleri. Boşuna demiyorlar; ‘ne düşündüğünüze dikkat edin kaderiniz olur’ diye” yazısını ekledi.



