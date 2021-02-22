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Demet Akalın'dan Kübra Par'a tepki! 'Yazılarınızı kontrol edin'

22.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'dan Kübra Par'a tepki! 'Yazılarınızı kontrol edin'

HaberTürk yazarı Kübra Par sahte ürün reklamı yapan ünlüleri hedefe koyarken 'Demetleri' karıştırdı. Demet Akalın Par'a tepki gösterdi.

HaberTürk yazarı Kübra Par sahte ürün tanıtımı yapan ünlü isimleri hedef aldı. Yazısında

"Korona salgınının başladığı dönemde No Attack isimli bir takviye gıdanın virüse karşı yüzde 89 oranında etki ettiği iddia edilmiş ve sosyal medya üzerinden büyük reklamlar yapılmıştı. Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Akalın, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu, Seda Akgül… Hepsi kendi hesaplarından bu sahte ürünün tanıtımını yaparak para kazanmıştı" dedi.

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Demet Akalın, Habertürk yazarı Kübra Par'ın ‘sahte ilaç reklamları’ ile ilgili yazısına yanıt verdi. Akalın Par'a tepki göstererek “Benim adım yine yazılmış ezbere; ben o ürünü tanıtmadım. Yazılarınızı kontrol edin Demet Şener'le beni karıştırmışsınız sanırım. Ben çorba reklamı yapmadım!” dedi.

Akalın'un uyarısından sonra Kübra Par'ın yazısı internet sitesinde düzeltildi.


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