MAGAZİN

Demet Akalın'dan Özlem Yıldız'a olay gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Fatih Ürek, 62. yaşını önceki gün yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Partiye katılan Demet Akalın, söylediği sözlerle şaşırttı

Demet Akalın'dan Özlem Yıldız'a olay gönderme

Fatih Ürek'in dün akşam Şişli'de gerçekleşen doğum günü partisine, Demet Akalın'dan Işıl Recber'e, Şilan Makal'dan Kerimcan Durmaz'a birçok ünlü isim katıldı.

Arkadaşlarına aldığı lüks hediyelerle adından söz ettiren Demet Akalın, Fatih Ürek'e de 100 bin dolar değerinde bir yüzük aldı.

Demet Akalın ''Fatih'e mutluluk ve sağlık diliyorum. Onun çoluğu çocuğu ailesi her şeyi biziz'' dedi.

''KOCAM DA VAR KİLOM DA''

Sosyal medyada ses getiren yeşil uzaylı dansı hakkında ise Demet Akalın, ''Kilo almaktan korkmuyorum. Bizim Özlem Yıldız her gün spora gidiyor, sonuç? Koca yok. Benim kocam da var kilom da…'' diyerek esprili bir gönderme yaptı.

Demet Akalın, 4 yıldır küs olduğu sunucu Özlem Yıldız ile iki ay önce barışmıştı.

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