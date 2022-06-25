Demet Akalın'dan Survivor'da Nagihan Karadere’nin elenmesine tepki

Kıyasıya mücadelenin verildiği Survivor All Star 2022'de büyük finale sayılı günler kala, en son yapılan eleme konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu.

Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.

"YAPIN BBG EVİ, SMS'LE OYNAYIN ÖTEDE"

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan ünlü popçu Demet Akalın, 24 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden ismin Nagihan Karadere olmasına tepki gösterdi. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, ''Biz ne izledik 6 aya yakın... Yapın bbg evi sms'le oynayın ötede... Yazık günah ve vallahi yazık... Ama tek gerçek var dışarıda gönüllerin kraliçesi Nagihan'dır ve efsane olarak kalacaktır. Nokta.'' ifadelerini kullandı.

