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Demet Akalın'dan Survivor'da Nagihan Karadere’nin elenmesine tepki

25.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin büyük finaline sayılı günler kala, SMS oyları sonucu Nagihan Karadere rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda etti. Ünlü popçu Demet Akalın, Survivor'a dün akşam veda eden ismin Nagihan Karadere olmasına tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan Survivor'da Nagihan Karadere’nin elenmesine tepki

Kıyasıya mücadelenin verildiği Survivor All Star 2022'de büyük finale sayılı günler kala, en son yapılan eleme konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu.

Finale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere olduFinale günler kala Survivor All Star'a veda eden isim Nagihan Karadere oldu

Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.

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"YAPIN BBG EVİ, SMS'LE OYNAYIN ÖTEDE"

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan ünlü popçu Demet Akalın, 24 Haziran SMS oy sıralaması ile Survivor'a veda eden ismin Nagihan Karadere olmasına tepki gösterdi. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, ''Biz ne izledik 6 aya yakın... Yapın bbg evi sms'le oynayın ötede... Yazık günah ve vallahi yazık... Ama tek gerçek var dışarıda gönüllerin kraliçesi Nagihan'dır ve efsane olarak kalacaktır. Nokta.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın
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