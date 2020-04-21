Demet Akalın'dan Survivor Gizem'e tepki

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor', 20 Nisan Pazartesi akşamı 52. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanı yaşanan gecede, ünlüler ve gönüllüler; Dominik'in en lüks malikanesine gidebilmek için ter döktü.

Ancak gönüllüler takımında yer alan ve oyun kazanamadığı için eleştirilere maruz kalan Gizem Birdal, dün akşam da takımına katkı sağlayamadı.

Çıktığı iki oyunu da kaybeden Gizem, final oyunu için Aşkım'la parkura çıktı. Ancak Gizem yine yenilince, ödül 10 - 8 skorla ünlüler takımının oldu.

Performansı yüzünden kötü hisseden Gizem ise oyun sonrasında "Yıldım artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ağlayan Gizem'i takım arkadaşları teselli etti.

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın ise Gizem'e Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ödül oyununu izleyen Akalın, Gizem'e "Bizde yıldık Gizem. Allah aşkı için git nolur git. Saç baş yoluyoruz artık" dedi.



Parkurlarla bir türlü yıldızı barışmayan Gizem, adaya geldiği günden beri yarış kazanmakta bir hayli zorlanıyor.



