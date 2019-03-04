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Demet Akalın'dan Survivor isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasını yakından takip eden Demet Akalın Türk takımı hata yapınca isyan etti.

Demet Akalın'dan Survivor isyanı

Şarkıcı Demet Akalın, Survivor yarışmasının yakın takipçisi... Zaman zaman yarışmalardan yaptığı paylaşımlarla da eleştirilerini ve beğenilerini takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk takımını eleştiren Akalın, "Son 10 yılın en kötüleri" demişti.

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın dün akşam yayınlanan Survivor yarışmasında yaşananlar karşısında yine çileden çıktı.

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Akaıln kadın yarışmacılara "zayıf kızlar evinize dönün" çağrısında bulundu. Akalın yarışmada ise Okay'ı destekliyor. Akalın bir sonraki paylaşımında "Okay adamsın" notunu düştü.


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demet akalın Survivor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Demet Akalına katılıyorum birde Acun yetmemiş gibi sabriye yi getir gelde eleştirme
aynen acun bütün güçsüzleri türk takımına almış
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