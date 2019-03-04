Demet Akalın'dan Survivor isyanı

Şarkıcı Demet Akalın, Survivor yarışmasının yakın takipçisi... Zaman zaman yarışmalardan yaptığı paylaşımlarla da eleştirilerini ve beğenilerini takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk takımını eleştiren Akalın, "Son 10 yılın en kötüleri" demişti.

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın dün akşam yayınlanan Survivor yarışmasında yaşananlar karşısında yine çileden çıktı.

Akaıln kadın yarışmacılara "zayıf kızlar evinize dönün" çağrısında bulundu. Akalın yarışmada ise Okay'ı destekliyor. Akalın bir sonraki paylaşımında "Okay adamsın" notunu düştü.



