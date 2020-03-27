Demet Akalın'dan Survivor yorumu!

Demet Akalın, takipçileri için moral gecesi düzenleyerek canlı yayından konser verdi. Evinin salonunda oturarak en sevilen şarkılarını seslendiren Akalın’a eşi Okan Kurt ve kızı Hira’da eşlik etti. Ünlü pop sanatçısının Instagram hesabından verdiği konseri 359 bin kişi canlı olarak evlerinden izledi ve yorumlarıyla yayına dahil oldular.

Demet Akalın’ın yorumlarından nasibini son olarak Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan aldı. Ünlü şarkıcı Survivor programını izlerken hikaye attı ve İhsan Tarkan’ın Survivor yarışmasıyken yaptıklarını hatırlatmayı ihmal etmedi.

Özellikle toplumsal konulara karşı duyarsız kalmayan ve dobra kişiliği ile dikkatleri üzerine geçen Akalın, sosyal medyadan açık açık bütün fikirlerini ifade etmeyi seçiyor.

9 milyon takipçisiyle en çok etkileşimdeki sosyal medya sayfalarından birine sahip olan Akalın, Instagram hesabı üzerinden özel hayatı ve işlerine dair gönderiler paylaşmaya devam ediyor.

Akalın’ın kimi zaman yaptığı yorumlarda Türkçe’yi kullanma şekli takipçileri tarafından tiye alınırken; başarılı sanatçı bu konuda kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmiyor.

Evini de süsleyen ünlü sanatçı, bir gitarist eşliğinde evinde akustik bir konser verdi. Akalın başta kendi şarkıları olmak üzere unutulmaz eserleri de seslendirmeyi ihmal etmedi.

HİRA, ANNESİNİN SÖYLEDİKLERİNİ ONAYLADI

Akalın verdiği moral konserinin sabahında ev hallerini paylaşmaya devam etti. Ünlü sanatçı evde dizive yarışmaları takip ederken yorum yapıyordu. Bu sefer ise Akalın’ın eleştiri okları Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan’a çevrildi.

Akalın Tarkan’ı etiketlediği hikayesinde; “İhsan kardeş, sen hatırlamıyorsan finalde ve kızın doğum gününde Merve’yi adada yalnız bırakmıştın. İnsanlıktan bahsetme bana. İhsan kendine gel” sözleriyle hatırlatma yaptı. Akalın aynı zaman hikayesinde;” Harcarken bir düşün hocam” notunu düşmeyi de

ihmal etmedi.

Ünlü sanatçı Tarkan’ı esprili bir dille eleştirdikten sonra kıza Hira’ya dönerek “Benimle aynı fikirde misin?” diye sordu. Kızından onayı alan Akalın’ın keyfi iyice yerine geldi.

