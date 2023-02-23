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Demet Akalın’dan zam tepkisi! "Sen bile isyan ediyorsan 8500 TL alan ne yapsın?"

23.02.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan Demet Akalın zamlara isyan etti. Bir takipçi ise "Sen bile isyan ediyorsan 8500 TL alan ne yapsın?" deyince şarkıcı çok sinirlendi.

Demet Akalın’dan zam tepkisi! "Sen bile isyan ediyorsan 8500 TL alan ne yapsın?"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Pendik ve Beykoz'daki evlerini depremzedelerin kullanımına açan Demet Akalın, bağış ve eşya yardımında da bulunuyor.

Demet Akalın son olarak sosyal medyada zamlara isyan etti. Akalın paylaşımında "Oyuncaktan peynire dün gelen korkunç zamlara acil müdahale edin olacak iş değil!!!!" dedi.

Bir takipçi ise bu paylaşıma "Sen bile isyan ediyorsan 8500 TL alan napsın" yazınca şarkıcı kızdı.

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Akalın bunun üzerine hemen "Ben kendim için isyan ediyorum oğlum!!! Hira'nın oyuncak yaşı geçti koli koli çocuklara oyuncak ailelere erzak alıyorum bunu bile yazdırıyorsun adama yazık valla yazık iki nefesleniyor insan onu bile haram ediyorsunuz" dedi.

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