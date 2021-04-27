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Demet Akalın, Danla Bilic’e 'evlendin mi?' diye sordu, sosyal medya yıkıldı

27.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Poyraz Teoman’la gözlerden uzak aşk yaşayan Danla Bilic’in aşk tatili devam ediyor. Tulum’dan sonra Miami’ye geçen çiftin yakında evleneceği konuşulurken Demet Akalın'ın yaptığı yorum kafa karıştırdı.

Demet Akalın, Danla Bilic’e 'evlendin mi?' diye sordu, sosyal medya yıkıldı

Danla Bilic ve Poyraz Teoman çifti Tulum’un ardından tatillerine Miami’de devam ediyor. Çiftin yakında evleneceği söylentileri dolaşırken, Demet Akalın’ın yaptığı yorum sosyal medyayı karıştırdı.

Danla Bilic'in paylaştığı fotoğrafa "Evlendi mi" yorumunu yapan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi. Ünlü şarkıcının o yorumuna Bilic'ten de yanıt gecikmedi.

Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'la Tulum'da aşka geldiDanla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'la Tulum'da aşka geldi

DEMET AKALIN’IN "EVLENDİN Mİ" YORUMU KAFA KARIŞTIRDI

Şu sıralar tatil yapan çiçeği burnunda aşıklar, Tulum'un ardından Miami'ye geçti. Miami'de mağazaları dolaşırken çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Danla Bilic, kafaları karıştıran bir yorumla karşılaştı.Sosyal medya fenomeninin karelerin altına, "Evlendin mi" diye yorum atan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi.

DANLA BİLİC ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA EVLENİBİLİR

Kullanıcıların aklına o yorumdan sonra 'acaba evlendi mi?' sorusu gelirken çok geçmeden Bilic'ten yanıt geldi. Ünlü fenomen, Akalın'ın yorumuna, "Yok yok" diyerek yanıt verdi. Ancak ikilinin önümüzdeki aylarda evleneceği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Demet Akalın Poyraz Teoman
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