Demet Akalın: Eşimi ezecek hiçbir şey yapmam

Akalın ve Okan Kurt, konuk oldukları programda ilginç açıklamalar yaptı. Demet Akalın, Okan Kurt ile ilgili “Evde Okan'ın sözü geçer. Eşimi ezecek hiç bir şey yapmam ve sözünü dinlerim. Zaten bir adam çocuğuyla çok ilgiliyse o iyi bir adamdır” dedi. Hira'ya kardeş düşünmediklerini de ekleyen Akalın, Okan Kurt'un Hira ile daha çok vakit geçirdiğini söyledi. Okan Kurt; ayrılıklarının kırıcı bir şekilde gerçekleşmediğini, aralarını bozmaya çalışanlar olsa da bir süre sonra Demet Akalın ile barışmak için ilk adımı kendisinin attığını söyledi.



