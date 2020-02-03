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Demet Akalın: G.tü başı açmaya gerek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Son dönemde sanat camiasındaki herkesle küs olmasıyla gündeme gelen Demet Akalın bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Akalın yine ağzını bozdu ve imalı yorumuyla 'yok artık' dedirtti.

Demet Akalın: G.tü başı açmaya gerek yok

9 Şubat'ta iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Kına gecesine kızı Hira ile katılan Demet Akalın, kınadan bazı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Akalın, sosyal medyadan paylaştığı kına fotoğraflarının altına yorumda bulunan bir takipçisine, "G.tü başı açmaya gerek yok. Havam yeter" cevabını verdi.

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Akalın'ın bu sözlerle Merve Özbey'in kına gecesine katılan hangi sanatçıları hedef aldığı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Merve Özbey demet akalın,

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