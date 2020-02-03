Demet Akalın: G.tü başı açmaya gerek yok

9 Şubat'ta iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Kına gecesine kızı Hira ile katılan Demet Akalın, kınadan bazı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Akalın, sosyal medyadan paylaştığı kına fotoğraflarının altına yorumda bulunan bir takipçisine, "G.tü başı açmaya gerek yok. Havam yeter" cevabını verdi.

Akalın'ın bu sözlerle Merve Özbey'in kına gecesine katılan hangi sanatçıları hedef aldığı merak konusu oldu.