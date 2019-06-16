MAGAZİN

Demet Akalın hesabı görünce deliye döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

Yoğun iş temposuna ara vererek ailesiyle zaman geçiren Demet Akalın, kahvaltı yapmak için gittiği mekanda gelen hesapla deliye döndü.

Demet Akalın hesabı görünce deliye döndü

Yeni albümüyle müzik dünyasına sallayan Demet Akalın, ailesiyle İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince Instagram hesabından "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz" diyerek sitem etti.

"MASUMİYETİNİ KAYBEDEN KAHVALTICI"

Akalın, kahvaltı için gittiği restoranda hesabı fazla geldiğini görünce 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından isyan etti. Akalın, hikayesinden yaptığı açıklamada "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı..." dedi.

demet-akalin-kahvalti-yaptigi-restoran-gelen-12149846_823_m

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
'Ben Müslüman sanıyordum''Ben Müslüman sanıyordum'
Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu... Deniz Akkaya'nın sırrı! Olay oldu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın çeşme

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
of off daha ''Kahvaltı'' yazmayı bilmiyorlar parayla oynuyorlar bide
demet akalın yine çingeneliğin dibine vurmuştur.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Songül Öden: Bu günü hiç sevmedim

'Babalar gününü hiç sevmedim!' Şok satırlar...

Hercai dizisinde flaş ayrılık!

Hercai dizisinde flaş ayrılık!

Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?

Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?

Kenan Doğulu'dan flaş hamle! Doğulu ailesi Beren Saat'i istemiyor mu?

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü! Babalar Günü'nde...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü! Babalar Günü'nde...

'Babalar Günü'nü unutmadılar

'Babalar Günü'nü unutmadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.