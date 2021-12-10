Demet Akalın'ın çorapları gündemde! 10 bin dolarlık çorabı bakın kaça almış!

Demet Akalın, üzerinde taşlar bulunan bir çizme çorap ile sahneye çıktı. Taklit çorapları kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Çorapların orijinal fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kısa sürede sosyal medyanın diline düşen bu çoraplar ünlü bir markanın 2022 bahar koleksiyonundan 10 bin dolarlık (137 bin TL) ürününün taklidiydi.

Demet Akalın “Bu çizme çorapları internetten aldım. Orijinali 149 bin liraymış” dedi. Bu arada taklit çorap 100 dolarlık (1.370 TL) fiyatıyla satışta.

Orijinal tasarımın üzerinde ise 5 bin adet Swarovski taş bulunuyor.

Hailey Bieber’ın 1 Ekim’de piyasaya çıkmadan önce giydiği çizme çorap için Kendall Jenner, Celine Dion ve Rihanna’nın sıraya girdiği söyleniyor.

