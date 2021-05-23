Demet Akalın'ın Eurovision yorumu olay oldu! 'İngilizce yok'

2021 Eurovision şarkı yarışması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yarışmayla ilgili olarak binlerce paylaşım yapılırken, paylaşım yapanlar arasında sanatçı Demet Akalın da vardı.

Murat Boz'un Eurovision'a gitmesini istediğini dile getiren Demet Akalın paylaşımında "Murat Boz ne sallardı be. Olalım seneye ya kıskandım ne güzeller" ifadesine yer verdi. Kullanıcılardan biri ünlü sanatçıya "Abla biz seni görmek istiyoruz orada" yazdı.

Demet Akalın'ın cevabı ise gecikmedi. Akalın bu yoruma "İngilizce yok" cevabını verdi. Bu cevap bir anda sosyal medyanın gündemine otururken yeni yorum da geldi.

Demet Akalın'ın İngilizce yok yanıtına esprili bir karşılık veren bir kişi ise "Türkçe de yok abla no problem" dedi. Akalın takipçisinin esprili yoruma gülerek yanıt verdi ve "Bu iyiydi" ifadesini kullandı.

Öte yandan Demet Akalın, Azerbaycan için Instagram hesabından destek istemişti. Eurovision'da yarışan Azerbaycan ekibinden Akalın'a teşekkür geldi.

