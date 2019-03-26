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Demet Akalın'ın göndermesine Lerzan Mutlu'dan cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Lerzan Mutlu, dün akşam Buse Varol’un doğum gününde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, söyledikleriyle yine olay oldu.

Demet Akalın'ın göndermesine Lerzan Mutlu'dan cevap!

Buse Varol’un doğum gününe katılan Lerzan Mutlu, yakın arkadaşı Alişan’a takılmadan edemedi.

Lerzan Mutlu, Alişan’ın çok değiştiğini belirterek “Çok eğlenceli bir doğum günüydü. Alişan’a baba olmak yaradı, tüm cimriliği gitti. Kesenin ağzını büyük açmış. Çok güzel bir partiydi” dedi.

Ünlü şarkıcıya Demet Akalın’ın, “Nalan şarkılarını bir tek Nalan söylesin” sözleri de hatırlatıldı. Lerzan Mutlu konuyla ilgili, “Demet’i çok seviyorum, o benim canım. Ama Demet’in Yıldız Tilbe şarkısı söylediği yerde ben Nalan söylemişim, çok mu?” sözleriyle de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mutlu’nun bu sözleri “Sevdi mi, yoksa yerdi mi?” sorusunu akıllara getirdi. (uçankuş.com)

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